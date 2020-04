Cercle Brugge reageert op geruchten rond Antwerp en Storck: "We hebben een plan B klaar, maar..."

Bernd Storck voltrok dit seizoen een waar mirakel in Brugge. De naam van de Duitse coach wordt ondertussen genoemd bij Antwerp FC. Maar daar denkt men bij Cercle Brugge toch enigszins anders over.

Bernd Storck slaagde er dit seizoen in om Cercle Brugge vanuit een verloren positie naar een veilige haven te loodsen. De Vereniging deed de coach een verbeterd voorstel, maar een akkoord is er nog niet.

Ondertussen wordt de naam van Storck genoemd bij Antwerp FC. "Ik had gisteren nog contact met hem", klinkt het bij Vincent Goemaere. "Onze coach gaf me geen signaal dat hij met een andere club aan het onderhandelen is."

Laat het duidelijk zijn. Cercle Brugge gaat voor Bernd Storck

"Al hebben we natuurlijk een plan B klaarliggen", is de voorzitter van de groenhemden realistisch in Het Laatste Nieuws. "Dat is altijd het geval. Maar laat het duidelijk zijn dat nog steeds voor Storck gaan."