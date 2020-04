Antwerp FC bereidt vertrek Bölöni al voor: niet Stork, maar ex-bondscoach van Rode Duivels is topkandidaat

Antwerp FC is op zoek naar een nieuwe coach. Laszlo Bölöni is dan wel nog steeds actief in Deurne, maar het stamnummer één beseft dat de kans groot is dat hij zal vertrekken. Marc Wilmots staat op het lijstje.

Antwerp FC houdt alle opties open. Het bestuur van de Great Old wil na de coronacrisis rond de tafel met Laszlo Bölöni, maar de huidige coach liet duidelijk verstaan dat zijn avontuur op de Bosuil voorbij is. Bernd Storck werd al genoemd als mogelijke opvolger, maar hij is niet de topkandidaat. Marc Wilmots staat bij Luciano D’Onofrio met stip genoteerd als doelwit. Volgens onze informatie gaat momenteel om informele contacten. D'Onofrio heeft de kaarten in handen Wilmots - in de wachtkamer sinds zijn vertrek bij Iran - liet zich eerder al ontvallen dat hij graag nog eens met D’Onofrio wil samenwerken. Het moment lijkt gekomen om die wens in te willigen…