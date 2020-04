Nicolas Lombaerts zegt via een achterpoortje vaarwel: "Een afscheid in mineur? Misschien wel"

Nicolas Lombaerts neemt afscheid van het profvoetbal, maar een groots afscheid zit er voor de centrale verdediger niet echt in. Ten eerste door de coronacrisis en ten tweede omdat ze hem bij KV Oostende liever kwijt dan rijk zijn.

"Achteraf bekeken had ik beter mijn laatste contractjaar bij Zenit uitgedaan en gestopt met voetballen. Maar dat had ik zonder die stap naar Oostende nooit geweten", legde Nicolas Lombaerts uit bij Het Laatste Nieuws. Straks loopt zijn contract af bij de kustploeg. De gewezen Rode Duivel stopt dan als profvoetballer en KVO is een zwaar contract kwijt.

Lombaerts had dus liever op een andere manier afscheid genomen van het voetbal. "Die periode in de B-kern heeft de stap richting mijn pensioen écht gemakkelijk gemaakt. Ik hoefde niet na te denken over ‘een extra jaartje’ of ‘het zwarte gat’. Een afscheid in mineur? Misschien wel, maar ik heb er absoluut geen problemen mee", besloot hij.