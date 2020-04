De Bayat-jongens delen mondmaskers uit aan daklozen

Mogi Bayat mag dan wel onder vuur liggen bij veel mensen, hij is wel één van de weinigen in het voetbalmilieu die zich sociaal engageert. Onder zijn leiding hebben 47 voetballers en trainers zich verzameld om geld in te zamelen voor hulpbehoevende organisaties.

Het initiatief werd 'Souliers du coeur' gedoopt. Er werd al 50.000 euro ingezameld en daarmee werden voedingsmiddelen en beschermkledij aangekocht en geschonken aan ondertussen al 13 organisaties, weet HLN. Vrijdag gingen Selim Amallah (Standard), Edo Kayembe (Anderlecht), Adrien Trebel (Anderlecht) en Frédéric Duplus (OHL) langs bij L’ilot, een Brusselse vzw voor daklozen. Ze deelden onder meer mondmaskers uit aan opvangcentrum Klein Kasteeltje. “We zitten in een crisis. Het is belangrijk dat ieder op zijn manier iets bijdraagt”, aldus Trebel.