Vijf clubs goed voor tweederde van de makelaarskosten laatste vijf jaar: Anderlecht leeuwendeel en... Oostende in top vijf!

De cijfers zijn hallucinant. Wat de Belgische clubs aan makelaarsvergoedingen uitgeven, werd gisteren bekendgemaakt. Over de laatste vijf jaar zijn de vergoedingen wel gedaald bij de meeste clubs, maar er zijn toch probleemgevallen.

Club Brugge zag zijn makelaarskosten stijgen, maar gaf de voorbije vijf seizoenen 'slechts' 7,75 miljoen euro uit volgens Belga, het meeste daarvan vorig seizoen. Anderlecht staat met liefst 46,2 miljoen afgetekend bovenaan. Paars-wit keerde de afgelopen vijf seizoenen meer dan het dubbel uit aan makelaars dan de nummers twee en drie in de lijst, respectievelijk Standard (iets meer dan twintig miljoen) en Genk (net iets minder dan twintig miljoen).

AA Gent volgt op de vierde plaats, de verrassende nummer vijf is KV Oostende, met vijftien miljoen euro. Twee derde van alle makelaarsbijdragen in België werd betaald door die vijf clubs.

RSCA alleen al nam 25 procent van het totale bedrag voor zijn rekening. De nettowinstcijfers uit transfers over een periode van vijf jaar per club tonen aan dat Racing Genk (+60), Club Brugge (+35) en Charleroi (+20) goed werk geleverd hebben, KV Oostende is daar de slechtste leerling van de klas met een negatieve balans van iets meer dan dertig miljoen euro