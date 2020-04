"Gelukkig heeft Club Brugge vijftien punten voorsprong", "Struisvogels" en "Dat lijkt me het eerlijkst voor Europese tickets"

De competitie in de Jupiler Pro League lijkt niet meteen snel te zullen worden heropgestart. Meer zelfs: het einde van de competitie ligt al op tafel. Rest de vraag: wat met Europa?

De Europese tickets zijn natuurlijk nog steeds niet officieel uitgedeeld en als de competitie niet helemaal is uitgespeeld, kan dat natuurlijk wat wrang zijn hier of daar. "Het eerlijkste is de huidige stand respecteren", aldus Gert Verheyen in Het Nieuwsblad.

Europese tickets

"Het had natuurlijk makkelijker geweest met die laatste speeldag nog, maar het seizoen zit erop. Punt. Ik zei nog tegen Clement dat het een geluk is dat Club Brugge vijftien punten voorsprong heeft, zodat de titel toch al niet gecontesteerd wordt."

De UEFA dreigde ondertussen wel al met het mogelijk weigeren van de Belgische clubs in Europa: "Dat is onwaarschijnlijk. Het lijkt soms dat voetbal immuun is voor wat in de rest van de samenleving zich afspeelt. De UEFA is daar een exponent van, een eiland waar ze als struisvogels hun hoofd in het zand steken."