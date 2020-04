Kortrijk-preses over de mogelijke fusie: "Beter samenwerken dan elkaar beconcurreren"

Zowel bij Moeskroen als KV Kortrijk zien ze wel graten in een fusie. De ene om te blijven bestaan, de andere om verder te kunnen groeien. KVK-voorzitter Joseph Allijns legde uit...

De eerste gesprekken erover zijn gevoerd tussen de twee clubs. “Het is allemaal zeer embryonaal. Maar het is de wens van KV Kortrijk om te groeien. Als we een stevige club willen blijven, dan is het beter om samen te werken, dan elkaar te beconcurreren”, aldus Allijns bij Focus-WTV.

Maar Kortrijk zal wel de dominerende club zijn in het verhaal. “Laat ons wel duidelijk zijn dat we in Kortrijk willen spelen, de kleuren rood en wit blijven en dat moet je ook op zoek naar een goede productnaam. En ik meen dan KV Kortrijk een zeer goede productnaam is.”