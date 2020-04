Timmy Simons heeft een opvallend doel bij Zulte Waregem: "Ik wil Oli helpen om mijn record te breken"

Voor het eerst in 20 jaar gaat Timmy Simons bij een andere club dan Club Brugge werken. Toch zal hij zal enkele oude bekenden tegenkomen bij zijn nieuwe werkgever, Zulte Waregem. Zo komt hij met Vossen een oude ploegmaat tegen en met Deschacht een rivaal van vroeger.

Terwijl hij met Lommel zijn eerste stappen in de Belgische competitie zette, was het in Brugge dat Timmy Simons zijn eerste gloriedagen op het hoogste niveau beleefde. De voormalige Rode Duivel is in 2000 aangekomen en heeft sindsdien bij geen enkele andere Belgische club gevoetbald. Hij heeft even in Nederland en Duitsland gespeeld voordat hij terugkeerde om zijn carrière bij Club Brugge af te ronden.

Wordt het record van Simons gebroken door Deschacht?

Maar de Gouden Schoen van 2002 zal ook de paden kruisen met Olivier Deschacht. De ex-verdediger van Anderlecht kan een record van Timmy Simons breken, want Simons is voorlopig de oudste veldspeler ooit op de Belgische velden met 41 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

"Misschien breekt Oli mijn record wel. Ik doe alles wat ik kan om hem te helpen," legt de nieuwe assistent van Zulte Waregem uit bij een Facebook Live van Sporza. Maar om dit record te breken, zal OIivier Deschacht, die net zijn contract bij Essevee met een jaar heeft verlengd, nog een seizoen aan zijn carrière moeten toevoegen.