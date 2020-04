Clubicoon Timmy Simons verlaat blauw-zwart en trekt naar andere Belgische eersteklasser

Club Brugge ziet Timmy Simons na twaalf trouwe jaren vertrekken. Hij verlaat de club om assistent te worden van Francky Dury bij Zulte Waregem...

“Met meer dan 300 wedstrijden in de Jupiler Pro League (Lommel SK & Club Brugge), meer dan 150 in de Eredivisie (PSV) en meer dan 100 in de Bundesliga (FC. Nürnberg) is Timmy Simons een monument in het Belgische voetbal”, klinkt het in een perscommuniqué van Essevee.

“We waren vooral op zoek naar iemand met heel wat kennis op het hoogste niveau en kwamen al snel bij Timmy terecht”, aldus CEO Eddy Cordier daarbij aan.

Simons was de voorbije twee jaar actief als assistent van Leko en daarna jeugdtrainer bij Club Brugge. “Het is voor mij een geweldige stap in mijn trainerscarrière” vertelt Timmy Simons. "Ik hoop hier veel te mogen leren en samen Essevee nog sterker te maken.”