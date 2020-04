Dury schuift één competitieformat naar voren na bloedblad bij de licentiecommissie: "Veel clubs gaan dan een gezonder beleid voeren"

Francky Dury is momenteel technisch werkloos, maar de coach van Zulte Waregem werkt achter de schermen naarstig voort aan de uitbouw van zijn club. Getuige daarvan is de komst van Timmy Simons als T2. Ook de toekomst van het Belgisch voetbal ligt Dury nauw aan het hart.

Ook Dury zag hoe de licentiecommissie een bloedbad veroorzaakte in 1A en 1B. De 62-jarige West-Vlaming ziet in de huidige crisis een kans om het Belgisch voetbal terug leefbaar te maken. Dury pleit dan ook voor een terugkeer naar een traditionele competitie met 18 clubs.

“Begrijp me niet verkeerd: Play-off 1 is een mooie competitie. Alleen wordt het voor ­subtoppers zoals Zulte Waregem, KV Mechelen of Kortrijk steeds moeilijker om erbij te geraken. Zeker nu ook Antwerp een vaste waarde is ­geworden in die top zes", zegt Dury in Gazet van Antwerpen.

Zeepbel doorprikken

"Terwijl veel subtoppers al met een operationeel ­verlies zitten, doen ze toch forse inspan­ningen om Play-off 1 te halen. Alleen de ­titelstrijd, de bekerfinale of een grote ­uitgaande transfer kan het seizoen redden. Is dat verantwoord? Kijk naar wat Oostende is overkomen. We kunnen deze crisis ook ­aangrijpen om keuzes te maken."