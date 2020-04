Nog maanden zonder voetbal? Marc Van Ranst ziet belangrijke voorwaarde

In coronatijden is viroloog Marc Van Ranst een van de meest geciteerde mensen. Vrijdag kwam hij met een plan om met mondmaskers te spelen, maar er is natuurlijk meer ...

In La Capitale deed hij het idee uit de doeken met oog op de rest van 2020 qua voetbal spelen: "Misschien kan het met mondmaskers." Social distancing Natuurlijk is het nog niet voor meteen, want zolang we aan social distancing moeten doen is er volgens Van Ranst van voetbal geen sprake. Het zou dus nog maanden kunnen duren voor we opnieuw kunnen voetballen. "Spelers zullen getest moeten worden, uiteraard. Stel je eens een corner of vrije trap voor en spelers die anderhalve meter van elkaar moeten staan? Dat heeft weinig met voetbal te maken ..."