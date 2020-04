Bloedbad op komst onder spelers? Spelersvakbond Sporta en makelaars vrezen nog veel erger dan huidige situatie: "200 arbeidsplaatsen?"

Het wordt een erg bijzondere transferzomer, zoveel is duidelijk. Er is het coronavirus en er zijn in België nog wel andere problemen ook. En dat kan er enorm op inhakken ...

Dat er 67 spelers einde contract zijn in 1A deze zomer? Dat lieten we u HIER al duidelijk verstaan. Maar de situatie zou nog wel eens heel wat erger kunnen worden door de licentieproblemen bij heel wat clubs in 1A en 1B. "Straks minder profclubs? Die beslissing ligt bij de KBVB en de Pro League", aldus Sébastien Stassin van spelersvakbond Sporta in Het Laatste Nieuws. "Maar in deze crisisperiode zal niemand graag betalen en bij een faillisement komen nóg meer spelers vrij. Bij Sporting Lokeren kan het al zover zijn maandag." Enorme impact Ook spelersmakelaar Evert Maeschalck ziet het met lede ogen aan: "Dat zeven clubs nog vechten voor hun licentie? Dat zal gevolgen hebben. Zelfs als er maar vier van de zeven clubs verdwijnen, zal dat een enorme impact hebben." "In totaal zou het over ongeveer 200 arbeidsplaatsen kunnen gaan. Een hoog aantal jobs voor profvoetballers zou verdwijnen."