"50 tot 70% dreigt uit de boot te vallen": Bloedbad op komst? Liefst 67 spelers zijn einde contract in Jupiler Pro League

Het wordt een erg bijzondere transferzomer, zoveel is duidelijk. Er is het coronavirus en er zijn in België nog wel andere problemen ook.

Het Laatste Nieuws rekende het uit: niet minder dan 67 spelers zijn einde contract en dat zou wel eens zijn gevolgen kunnen hebben voor de arbeidsmarkt deze zomer. Bij sommige teams zal de balans veel zwaarder doorhellen dan bij andere teams. Bij Club Brugge, Gent en Genk zijn er bijvoorbeeld géén spelers einde contract. Dan is de situatie bij Antwerp bijvoorbeeld een pak ernstiger: met Bolat, Mbokani, Arslanagic en Mirallas zijn er vier spelers einde contract die dit seizoen meer dan 1000 speelminuten genereerden. Met ook nog Defour, Baby, Teunckens, Opare en De Winter komen ze bij The Great Old zelfs op 9 spelers uit. Zwaar getroffen clubs Ook Oostende (8), Zulte Waregem (7), Anderlecht (5), Kortrijk (5), Mechelen (5), Cercle Brugge (5) en Waasland-Beveren (5) zien veel spelers met het einde van hun contract in de kern zitten. Van sommigen (Tainmont bij Mechelen bijvoorbeeld) werd al duidelijk dat het contract niet zal worden verlengd. Dreigt een bloedbad? Makelaars vrezen van wel: "50 tot 70% van de voetballers dreigt uit de boot te vallen. Dat is natuurlijk een inschatting, waarbij veel zal afhangen van hoe alles nu zal evolueren."