Vist Anderlecht nog eens achter het net voor doelman: "Ik hoop in de Ligue 1 te kunnen spelen"

Anderlecht heeft interesse in Jean Butez. De doelman van Moeskroen vertrekt quasi zeker deze zomer, maar wil al zijn opties openhouden. Hij zou zelfs graag in thuisland Frankrijk onder de lat staan.

Butez kwam in 2017 aan bij Moeskroen en kon hen al snel overtuigen om van hem de nummer 1 te maken. Twee jaar later lonkt hij toch naar een terugkeer. "Naar Frankrijk? Ja, ik denk dat dat mogelijk is", aldus Butez bij Europe 1. "Ik heb in België getoond dat ik de kwaliteiten heb om op hoog niveau te spelen."

Genoeg om een club uit de Ligue 1 te verleiden? Hij denkt van wel. "De Jupiler Pro League is een competitie die meer en meer erkend wordt in Europa. Ze zitten dichtbij de Franse en andere Europese competities. Het lijkt me dus niet onmogelijk. Ik hoop zeker op een dag in de Ligue 1 te kunnen spelen."