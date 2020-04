"Slechts ruimte voor 16 profclubs in België!" - Een overzicht: wie moet er sneuvelen, wie kan er nog bij?

Wat de beslissingen van de Licentiecommissie hebben duidelijk gemaakt is dat er economisch te weinig opties zijn om 24 profclubs te handhaven in België. Sporteconoom Trudo Dejonghe overloopt de regio's waar er 16 clubs kunnen overleven.

"Voetbal is een economische dienst, die consument-georiënteerd moet zijn. Dat wil zeggen dat je zo weinig mogelijk concurrentie in je markt moet hebben", verklaart Dejonghe in HLN. "Klinkt heel simpel. Net zoals er in een bepaald gebied maar plaats genoeg is voor een beperkt aantal bakkers, warenhuizen, schoenenwinkels, geldt dat ook voor voetbalclubs. Je gaat ook geen 6 bloemisten in 1 dorp vinden."

Cercle en Oostende vallen uit de boot

Club Brugge, Anderlecht, AA Gent, Genk, Standard, Antwerp en Charleroi zijn zekerheden. Dan is er dus nog plaats voor negen ploegen. "Zulte Waregem heeft zich de voorbije decennia op de kaart gezet. En met Kortrijk is er nog ruimte voor een derde West-Vlaamse club. KV Oostende en Cercle Brugge vallen uit de boot."

Er is plaats voor een tweede Brusselse club

Dat zijn er 9, dus nog 7 plaatsen over. "OHL en STVV vertegenwoordigen ook het Hageland en Haspengouw." KV Mechelen en een Waaslandse fusie kunnen er ook bij. Nog 3 dan... "De Brusselse regio is groot genoeg voor een tweede team. Maar dan geen RWDM of Woluwe. Ik zie maar één mogelijke kanshebber en dat is Union SG, een traditieclub met een slapende achterban. Ook in het hinterland van Charleroi, in de Borinage, is nog plaats voor een profclub."

"Een zestiende en laatste club kan gevestigd worden in Antwerpen. Net als in Brussel kan daar nog een tweede 'wijkploeg' bij. Waar Antwerp zich richt op Deurne en alles erboven, moet Beerschot dan mikken op het Kiel, Wilrijk, Zwijndrecht, Hoboken."