Veiligheidsraad gaat waarschijnlijk Nederland volgen: zes maanden geen voetbal: "Het gaat toch om hetzelfde virus?"

De Veiligheidsraad komt morgen bij elkaar, maar de verwachting is dat ze naar Nederland zullen kijken als voorbeeld. Daar hebben ze sportevenementen verboden tot 1 september. Ook bij ons zit dat in de pijplijn.

Ook de virologen geven aan dat het in die richting zal uitdraaien. "Ik kan niet inschatten wat de Veiligheidsraad beslist, maar het is normaal dat we in België wat kijken naar de buurlanden", zegt viroloog Steven Van Gucht in HLN. "Als de maatregel in België heel anders is dan in Nederland, begrijpen de mensen dat niet. Het gaat toch om hetzelfde virus."

De Pro League hoopte de nieuwe competitie eind juli te starten, maar dat zou dan weer uitgesteld worden met een dikke maand. Dat zou betekenen dat de clubs zes maanden zonder inkomsten zitten, wat heel wat clubs het water aan de lippen zou zetten of zelfs erover... Krijgen we nog bloedbaden de komende maanden? Het zit erin.