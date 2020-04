Compensatie voor clubs die Europees misten? Het probleem dat niet op 1, 2, 3 is opgelost

Het gaat er vrij sereen aan toe tijdens de vergaderingen van de Pro League. Er wordt zelfs constructief gewerkt naar een oplossing. Maar er zijn nog steeds struikelblokken. Dat er clubs om compensatie vragen is er daar één van.

Club Brugge-manager Vincent Mannaert heeft er zich al een paar keer over uitgesproken. Club is niet te vinden voor een verdeling van de Europese gelden. Logisch van hun kant gezien, want er had al veel moeten fout lopen moesten ze geen kampioen geworden zijn. Als de beslissing over de stopzetting van de competitie valt, is het nu echter niet alleen Anderlecht die oppert om de Europese gelden te verdelen.

Antwerp doet mee

Ook Genk wil compensatie, want zij zagen nog kansen om Europees te spelen. Anderlecht idem dito. En Antwerp doet er ook aan mee, want zij vinden dat de Europese tickets niet enkel op de huidige stand mogen gebaseerd worden. Als ze de bekerfinale wonnen, waren ze rechtstreeks geplaatst voor de Europa League. Antwerp zou zelfs vrij hoog willen gaan in de compensatie die ze bij stopzetten vragen.

Die houding stoort redelijk wat voorzitters binnen de Pro League. Herverdeling van de Europese gelden ligt ook in Nederland op tafel, maar daar wil het gezaghebbende Ajax niet meewerken. De Champions League-pot met de concurrentie delen, is voor zowel Club als Ajax een brug te ver.

Competitieformat gaat voor

Hoe moet dat dan opgelost worden? Momenteel buigt de werkgroep van de Pro League - waar Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt zich vrijwillig voor kandidaat stelde - over de vraag. Maar het zal pas op nummer 2 qua prioriteiten komen te staan. Eerst moet er een akkoord gevonden worden over de competitieformat voor volgend jaar en het jaar erop.

Dat quasi iedereen akkoord is met 18 te spelen, is al positief. Maar... het jaar erop zorgt voor veel problemen. Club wil af van de play-offs, terwijl ploegen als Genk en Charleroi die absoluut willen houden. En die garantie willen ze voor ze komend seizoen goedkeuren. Of het dus allemaal zo sereen gaat blijven...