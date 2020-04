Genk verklaart waarom ze solidariteitsbijdrage willen van Club, Gent... "Logisch dat die clubs zich solidair tonen"

Genk heeft samen met Anderlecht gisteren duidelijk gemaakt dat ze een solidariteitsbijdrage verwachten van de Europees spelende clubs als de competitie wordt stopgezet. Dan zouden de Europese tickets verdeeld worden op basis van de huidige rangschikking en daar was nog verandering mogelijk...

Erik Gerits, CEO van Genk, verklaart: "Ik wil toch even benadrukken dat amper 29 van de 40 speeldagen afgewerkt zijn. Dat is 72 procent van de competitie. Maar door de halvering van de punten bij de start van play-off 1, zijn amper 58 procent van de punten verdiend. Dat kan volgens ons niet bepalend zijn voor de verdeling van de Europese tickets", zegt hij in HBvL.

"Als de nationale veiligheidsraad toch beslist dat we er een punt achter moeten zetten, is dat zo. Maar dan vinden wij het wel logisch dat clubs die het Europees voordeel hebben van de vroegtijdige stopzetting van de competitie, zich solidair tonen met ondermeer die clubs die hun kansen niet volwaardig hebben kunnen verdedigen. Dat zij een correct percentage van de Europese inkomsten delen met de rest."