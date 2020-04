Het uitstellen kan niet blijven duren: UEFA legt competities deadline op om te beslissen over stopzetting

De UEFA heeft dinsdag aan alle nationale competities een deadline opgelegd. Voor 25 mei moeten ze beslissen of ze de competitie in hun land nog hervatten of niet.

De Pro League wil die beslissing al een poos nemen, maar schuift die telkens voor zich uit. Nu werd de Algemende Vergadering die uitsluitsel moet brengen uitgesteld naar 4 mei, volgende maandag. Ooit moet het uitstellen stoppen, want de UEFA heeft nu een deadline voor de beslissing aangekondigd: 25 mei. Verantwoording voor vervroegd einde "De nationale bonden of profliga's moeten voor 25 mei laten weten of ze de competitie willen hervatten", aldus UEFA-voorzitter Ceferin. Indien ja, dan moeten de liga's een format en een datum voor de hervatting meegeven. Indien nee, dan moeten ze verantwoording afleggen voor een vervroegd einde van de competitie.