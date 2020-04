Bondsvoorzitter onder vuur? "Enkel Antwerp heeft daar een probleem mee"

Mehdi Bayat doet de communicatie met de UEFA tijdens deze coronacrisis. Dat hij ook voorzitter is van Charleroi roept naar eigen zeggen enkel vragen op bij één club.

Antwerp wil nog doorspelen, maar Bayat heeft na overleg met de experts ook beseft dat doorspelen quasi onmogelijk is. Zijn dubbele rol steekt echter bij The Great Old. “Er is maar één club die dat zegt en dat is Antwerp. Maar ik moet hen teleurstellen. Ik zou graag willen dat België de macht heeft om aan de UEFA te zeggen hoe de verdeling van de Europese tickets moet gebeuren", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"De waarheid is dat ik geen enkele invloed daarop heb. De reglementen zijn duidelijk. Bij afwezigheid van een bekerwinnaar worden de tickets verdeeld volgens het klassement van de competitie. Zo zal het bijvoorbeeld ook in Frankrijk gebeuren.”