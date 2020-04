De 'oorlog' tussen de Belgische topclubs om de grootste talenten van 15 jaar oud volop aan de gang: eerst komt, eerst maalt

Bijna 15 en je kan meer dan middelmatig op een bal trappen? Dan is de kans groot dat je keuze hebt uit half de Belgische top om te gaan voetballen. Het was de voorbije jaren al een strijd om de grootste talenten, maar die is er nu nog groter op geworden.

De 'echte' transfercarrousel moet nog beginnen, al is het maar de vraag of die echt gaat losbarsten. Zoveel geld gaan de clubs immers niet opzij gezet hebben om nog veel of dure transfers te doen. Intussen is het aan de top van het Belgisch voetbal drummen om als eerste bij de grootste talenten van het land te zijn.

Standard verliest

Mogelijk heeft de coronacrisis er ook mee te maken en willen clubs meer inzetten op hun jeugdwerking. Maar feit is dat Club Brugge, AA Gent, KRC Genk en Anderlecht zich serieus aan het roeren zijn. Sinds een talent op zijn 15de een contract mag tekenen is de strijd tussen de Belgische topclubs nog groter geworden.

Opvallend daarbij is dat de prestigieuze Académy van Standard zijn grootste talenten niet kan houden. Club ging al met Thomas Mukendi lopen. Beiden paradepaardjes uit de Luikse jeugdwerking. Gent was als eerste bij Mathéo Parmentier van Lokeren en Jelani Trevisan Dumas. Genk slaagde erin Mika Godts weg te lokken bij Anderlecht.

Op alle niveaus

Zowel Anderlecht als Club Brugge gaan trouwens ook in 1B kijken. Beerschot en OH Leuven zien jaarlijks wel een paar van hun beste elementen uit hun jeugdscholen richting Brussel of Brugge vertrekken. Ook dit jaar weer. Zolang ze geen zekerheid hebben over 1A is het ook moeilijk die te houden.

Zulte Waregem moeit zich trouwens ook in die debatten, maar de aantrekkingskracht van de G5-clubs is natuurlijk groter. Bij Anderlecht slaan ze zich wel nog altijd voor het hoofd dat ze zelf Aster Vranckx van KV Mechelen niet ontdekt hebben terwijl die onder hun neus bij Zaventem voetbalde. Zoiets mag de jeugdwerking niet ontgaan.

Het toont aan hoe competitief het eraan toe gaat in de 'oorlog' om de beste spelertjes binnen te halen. De grootste talenten staan meestal overal te boek. Het is aan de clubs om hen het beste project voor te leggen. Of het beste contract voor de jongens die de 15 jaar naderen...