Mondmaskers: Gent begint sterk met verkoop maar heeft nog lange weg te gaan om Club Brugge (65.000) bij te benen

De mondmaskers van KAA Gent en Club Brugge gaan vliegensvlug over de toonbank.

Door de coronacrisis en de exitstrategie, waarbij het gebruik van mondmaskers in het de openbare ruimte wordt aangeraden en in het openbaar vervoer wordt verplicht, hebben meerdere clubs besloten om mondmaskers op de markt te brengen. Wat ben je in warme en wedstrijdloze dagen nog met een sjaal?

En de verkoop van die mondmaskers is bijzonder snel uit de startblokken geschoten. Gent deelde via de eigen webstek mee dat er na een dag al 10.000 exemplaren de deur uit vlogen. Club Brugge zat dinsdagavond (2 dagen ver) al aan 65.000 verkochte maskers.

Beide clubs steunen het goede doel met hun maskerverkoop.