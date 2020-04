Laat het ons weten: wat gaat u doen bij een heropstart van het Belgisch voetbal? Gaan of toch even wachten?

Wat gaat u doen als er weer voetbal is? Het zal waarschijnlijk eerst nog achter gesloten deuren zijn. Uit een enquête van HBvL blijkt dat tweederde van de fans angst heeft om terug naar het stadion te gaan van zodra het mag. Hoe kijkt u daar tegenaan?

De schrik zit er goed in bij vele mensen. Een vol stadion met mensen naast je die je soms van haar of pluim kent. Eén kuchje en het wantrouwen zal groot zijn. Daartegenover staat dat ook veel fans het voetbal missen. Wat overheerst bij u? De drang om uw favoriete ploeg weer aan het werk te zien? Of toch de angst voor besmetting?

Als ze u zeggen, dat het met handschoenen en mondmasker moet, zou u het dan vertrouwen? Of gaat u toch even afwachten. En wat met matchen achter gesloten deuren? Vindt u dat de moeite waard om de tv voor aan te zetten?

In onderstaande poll kan u twee opties selecteren, voor zowel achter gesloten deuren en als het weer open mag. Laat het ons weten: hoe ziet u de heropstart van het Belgisch voetbal?