Noodlijdend Standard krijgt wind van voren: "Wat een armoede!"

Zoals u eerder al bij ons kon lezen, heeft Standard financiële hulp gevraagd aan ex-spelers Axel Witsel en Marouane Fellaini. De twee spelers zouden met een investering in de club Standard uit de Tweede Amateurklasse kunnen houden.

In zijn column in Het Laatste Nieuws is Hugo Camps heel streng voor Standard:

"Het is de omgekeerde wereld. Normaal gezien zorgt een club voor haar ex-spelers, maar nu moeten die spelers dat doen voor de club. Na Witsel heeft nu ook Fellaini zich geëngageerd voor Standard. Ik voel plaatsvervangende schaamte!"

Het is de omgekeerde wereld. Normaal gezien zorgt een club voor haar ex-spelers, maar nu moeten die spelers dat doen voor de club.

"Standard zal nooit meer zijn wat het geweest is", gaat Camps verder. "Hun trots is gekrenkt. Toen het naar buiten kwam dat ze hun licentie niet gehaald hadden werd al een nieuw dieptepunt bereikt. Nu gaan ze nog bedelen om geld bij voormalige spelers. Wat een armoede!"

"Het is erg om te moeten aanzien hoe een grote club als Standard bij ex-werknemers geld uit de portemonnee moet gaan schrapen om hun licentie te halen", was Camps hard in zijn analyse.