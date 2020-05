Telenet zet profclubs stevig onder druk: "We deinzen er niet voor terug om naar de rechtbank te trekken"

Telenet lacht er niet mee. Bij een definitieve stopzetting van de competitie wil de rechthouder een deel van het reeds betaalde geld terugvorderen.

Telenet liet de Pro League eerder al weten dat er een oplossing moet komen. De telecomoperator betaalde de laatste schijf van het televisiecontract al, maar er worden momenteel geen wedstrijden meer gespeeld.

De rechtenhouder - dit seizoen was dat samen met Proximus en VOO - wil rond de tafel gaan zitten om een oplossing te zoeken. Zo staat Telenet ervoor open om enkele wedstrijden van volgend seizoen uit te zenden. Enig probleem: Eleven Sports heeft die rechten al gekocht.

Momenteel wachten we af, maar we hebben een goede case om een compensatie te krijgen

"Er moet een oplossing komen", spreekt CEO John Porter harde taal in De Tijd. "We deinzen er niet voor terug om naar de rechtbank te trekken. Momenteel wachten we af, maar we hebben een goede case om een compensatie te krijgen."