Antwerp gaat praten met Bölöni over aflopend contract: "Hij heeft gezegd dat hij van lucht wil veranderen"

Antwerp spendeert veel tijd aan de discussie over de stopzetting van de competitie, maar moet ondertussen ook nog de sportieve lijnen blijven uitzetten. Een belangrijk agendapunt daarbij is het aflopende contract van Laszlo Bölöni.

Laszlo Bölöni werd in 2017 aangesteld na de promotie en loodste Antwerp in drie jaar tijd twee keer naar play-off 1, naar de bekerfinale en sneuvelde in de match die recht gaf op de groepsfase van de Europa League pas in de verlengingen. Maar wil de 67-jarige Roemeen zijn contract verlengen.

Praten met D'Onofrio

In de buitenlandse pers liet hij verstaan dat hij niet langer aan boord zou blijven, al kwam hij daar op terug. Voor het overige blijft het op de Bosuil verdacht stil rond zijn aflopende contract. Maar: er komen gesprekken aan.

Dat deelde Luciano D'Onofrio toch mee in Gazet van Antwerpen. "Ik heb dat ook gehoord dat hij mogelijk opstapt, maar nog niet rechtstreeks van hem. We gaan met hem praten. Hij heeft gezegd dat hij van lucht wil veranderen. We zullen zien wat het gesprek oplevert. Maar we moeten niet op de zaken vooruitlopen", besloot de sportief directeur.