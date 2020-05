Ook Wouter Vrancken wil snel duidelijkheid over dit en volgend seizoen: "Ik wil weten hoe het format er zal uitzien"

Een jaar geleden verraste KV Mechelen alles en iedereen door na de promotie naar 1A ook de Beker van België te winnen. De club surfte verder op dat elan en toen de pauzeknop van de competitie werd ingedrukt stond de club op een knappe zesde plaats.

"Groter kan het ­contrast tussen de 1 mei van toen en die van nu niet zijn", wees Wouter Vrancken bij Gazet van Antwerpen op het verschil tussen de feeststemming toen en de lockdownmaatregelen nu.

De Limburgse trainer is de eerste om het belang van die maatregelen te steunen en is voorzichtig om de teugels niet te snel te laten vieren. "Een goeie vriend van mij lag 17 dagen in coma. Dan besef je wel hoe belangrijk het is om die maatregelen serieus te nemen. Net daarom heb ik de heropstart van de trainingen tot nu uitgesteld", ging hij verder.

Vrancken denkt niet dat er nog gevoetbald zal worden en is nieuwsgierig hoe de competitie er volgend jaar zal uitzien. "Mij interesseert vooral het volgende seizoen: hoe zal het competitieformat eruitzien? En vooral: krijgen we snel een startdatum? Pas vanaf dan kunnen we beginnen te plannen."