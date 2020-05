Vierde uitstel een feit: Pro League heeft nieuwe datum in gedachten voor stemming over competitie

Zoals verwacht komt het opnieuw tot uitstel van de Algemene Vergadering waar gestemd moet worden over stopzetting van de competitie. Dat is al voor de vierde keer. Het is uitkijken naar het moment waarop dan wel gestemd kan worden.

De plannen van de Pro League en voorzitter Croonen inzake het organiseren van zo'n stemming zijn reeds vaker veranderd. Het hing al langer in de lucht dat ook maandag niet gestemd zou worden over de stopzetting van de competitie. Nu staat ook helemaal vast dat dit niet zal gebeuren. Voor de vierde keer is de stemming dus uitgesteld.

Doordat het einde van de competitie op de Algemene Vergadering van de Pro League nog niet bekrachtigd is, is het niet zeker dat het ook zover komt. De profclubs zouden liefst willen dat de politiek met een duidelijk standpunt naar voren treedt.

Vergaderen op 15 mei?

In principe zal de Nationale Veiligheidsraad zich komende woensdag uitspreken over het lot van het Belgische profvoetbal dit seizoen. Dat wil daarom nog niet zeggen dat de Pro League een dag later samen komt om hierover te stemmen. Volgens Het Nieuwsblad leeft het idee onder de profclubs om pas op 15 mei te vergaderen, nadat het BAS een beslissing genomen heeft in enkele licentiedossiers.