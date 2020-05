Is dit het exitscenario voor de JPL dat op tafel ligt? Dan is het onmogelijk om - zoals Antwerp wil - nog te voetballen dit seizoen

Vlaams minister Ben Weyts moet een plan uitwerken om de sport uit de lockdown te halen. Momenteel ligt er een plan op tafel dat het voetbal in stappen moet heropstarten.

De Pro League heeft zijn vergadering uitgesteld omdat de politiek nog geen beslissing heeft genomen. Maar sommige leden hebben wel goeie contacten met de politiek en volgens HLN doet volgend scenario de ronde.

De regering zou collectieve trainingen weer toelaten vanaf 15 juni en dan zou er in augustus weer gevoetbald kunnen worden, achter gesloten deuren weliswaar. Eind augustus zou er dan weer publiek binnen mogen. Aangezien er een meerderheid van de clubs niet meer wil voetballen na 30 juni om volgend seizoen niet in gevaar te brengen, lijkt in dit scenario een hervatting van de competitie onmogelijk.