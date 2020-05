Lombaerts heeft geen al te hoge pet op van Marc Coucke: "Anderlecht zal de rug rechten, ook zonder hem"

Nicolas Lombaerts werd door Marc Coucke destijds verleid tot een overstap naar KV Oostende. Echt een succes werd die transfer niet en veel lovende woorden over de voorzitter van Anderlecht heeft de verdediger ook niet.

"Ik had het nooit serieus genomen. Ik was ervan overtuigd dat Coucke dit erbij deed voor de fun. Maar nu zie ik het helemaal anders. Coucke zit er graag en zal er ook voor langere tijd blijven, denk ik", gaf Lombaerts aan in La Dernière Heure.

Lombaerts zag dat Coucke Oostende achter zich liet en besloot om voorzitter te worden bij Anderlecht. De club zit in een overgangsproces, maar Lombaerts gaat ervan uit dat het allemaal wel weer goed komt.

"Uiteindelijk blijft Anderlecht de grootste club van België. Ze hebben het grootste palmares, de grootste sponsordeal en de meeste supporters. Ik denk dat het allemaal wel goed zal komen."

Wie daar volgens Lombaerts geen rol in zal spelen is Marc Coucke. "Of Coucke nu bij Anderlecht ziet of niet, ook zonder hem zal de club de rug rechten."