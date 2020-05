Werkgroep weet waar het aan toe is na Veiligheidsraad: magische nummer 17?

De competitie 2019-2020 zit erop. Enkel een bekerfinale is nog mogelijk op 1 of 2 augustus, maar daar moet de werkgroep van de Pro League zich nog over buigen.

Het opvallendste woord in de speech van premier Sophie Wilmès was 'minstens'... Minstens tot 31 juli. De Veiligheidsraad houdt dus een slag om de arm om het stopzetten van de nationale competitie te verlengen. Op dit moment is er dus wel nog een bekerfinale mogelijk op 1 of 2 augustus, maar de werkgroep moet uitzoeken of daar mogelijkheid en vooral bereidheid tot is.

Een tweede match, zoals OHL-Beerschot, afwerken, lijkt dan weer onmogelijk. Binnen de Pro League was er al een akkoord om voor midden juli zeker ermee te stoppen omdat de ploegen de mogelijkheid moeten hebben om het volgend seizoen voor te bereiden. Daarbij heeft Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani al aangegeven dat hij geen toestemming zal geven.

Algemene Vergadering

De werkgroep heeft sowieso een titanenwerk voor de boeg om een aanvaardbaar voorstel voor iedereen tegen de Algemene Vergadering van 15 mei klaar te krijgen. Daarbij zou het magische nummer 17 in 1A voor volgend seizoen wel eens doorslaggevend kunnen worden. 17 ploegen in eerste klasse geeft aan dat het een uitzonderlijk seizoen is en geen aanzet tot competitiehervorming met 18 of 20 naar de komende seizoenen toe.

Dat zou betekenen: met Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot. Daarbij rekening houdend dat Moeskroen zwaar in de problemen zit om de licentie te halen. In ieder geval worden er nog heel wat lobbywerk en discussies verwacht.