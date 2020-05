Anderlecht zette spelers niet op technische werkloosheid en wijst clubs die dat wel deden met de vinger:

Anderlecht is met zijn spelers tot een akkoord gekomen om over te gaan tot loonsvermindering in plaats van technische werkloosheid. De clubs die dat wel doen schaden de voetbalgemeenschap, vindt CEO Karel Van Eetvelt.

Karel Van Eetvelt legde bij VTM Nieuws uit waarom Anderlecht zijn spelers niet op technische werkloosheid heeft gezet. "Dat zou niet te verantwoorden zijn. Als voetbalclub kunnen wij profiteren van een regime met weinig sociale bijdragen. Om dan te profiteren van een solidair systeem waar we amper aan hebben bijgedragen, dat vind ik niet oké", sprak de CEO van Anderlecht klare taal. Dat sommige clubs hun spelers wel op technische werkloosheid hebben gezet vindt hij niet door de beugel kunnen en hij roept hen op om het geweer alsnog van schouder te veranderen. "Het is een fout signaal én de Pro League heeft ook opgeroepen om het niet te doen. Ik hoop dat ze tot inkeer zullen komen en ervan zullen afzien, want het schaadt de voetbalgemeenschap", besloot hij.