Weer heksenketel bij Oostende na 'onverwachte' vraag BAS: vrijdag moet geld op hun rekening staan

KV Oostende is niet aan het afwachten op het verdict van vrijdag. Bij de kustploeg moet er keihard gewerkt worden om het BAS te geven wat ze vragen: bewijzen van de noodzakelijke kapitaalsverhoging.

Die kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro komt er, maar de vraag is of ze er op tijd zal zijn. Oostende dacht dat het in orde zou zijn als ze de garanties lieten zien dat het geld op 15 mei op hun rekening zou staan, maar ineens werd geëist dat het geld er eigenlijk al voor de zitting moest opstaan.

Dat was Oostende nooit meegedeeld en het staat ook niet in de reglementen vermeld, maar de Licentiemanager kwam er net voor de zitting van maandag mee aandraven. Het BAS gaf Oostende wel uitstel tot vrijdag. Bij KVO geven ze momenteel geen commentaar op de situatie: "We zijn volop bezig", klinkt het. Meer kunnen of willen ze er niet over zeggen.

Moeilijk

Het is immers geen evidentie om het allemaal voor vrijdagmiddag rond te krijgen. Misschien zelfs onmogelijk, want er komen heel wat formaliteiten bij kijken om het geld zo snel op de clubrekening te krijgen. Ze hebben wel bewijzen dat het geld op een andere rekening klaar staat om te vertrekken, maar of dat voldoende is...

Als het niet tegen vrijdag rondgeraakt wordt het rekenen op de goodwill van het BAS om enkele dagen uitstel te krijgen om het bewijs te leveren dat het geld op hun rekening staat. Het lijkt een hele heksenketel te zijn om iets wat eigenlijk al rond is. Nu wordt het afwachten of ook het BAS zo denkt.