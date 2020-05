Steven Defour gaat voor een nieuw contract bij Antwerp en doet een boekje open over de trainingsarbeid: "Er zijn er altijd die bij het lopen 'vergeten' hun gps aan te doen"

Net toen Steven Defour eindelijk zijn wedstrijden kon spelen na lange, slepende revalidaties gooide de coronacrisis roet in het eten. Hoe zou het nu zijn met de middenvelder van Antwerp en zal hij volgend seizoen nog uitkomen voor de Great Old?

Als het aan hem ligt wel. "Vandaag (donderdag, nvdr.) had ik een eerste gesprek met Antwerp om de intenties van beide kanten te kennen. En die liepen zo goed als gelijk. Een nieuw contract bij Antwerp is mijn voorkeur", aldus Steven Defour bij Het Laatste Nieuws. De middenvelder gaf ook aan dat de club met hem verder wil en de standpunten dicht bij elkaar liggen.

De voorbije weken heeft Defour zijn conditie moeten onderhouden. Of zijn ploegmaats dat even vlijtig als Defour zelf deden is maar de vraag. "Ik heb het programma keurig opgevolgd. We moesten de gps aandoen. De medische staf kon onze statistieken volgen", legde hij uit. "Voor sommige ploegmaats durf ik mijn hand niet in het vuur te steken. Ook zonder corona, als we gaan lopen tijdens de week, zijn er altijd die ‘vergeten’ zijn om de gps aan te doen."