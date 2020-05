Jongste zoon van Ruud Vormer en Roos America opgenomen in het ziekenhuis

Gelukkig gaat het de goede kant op met de coronacijfers in ons land. Toch blijven het nog lange dagen voor het ziekenhuispersoneel. Ook voor Roos America, tewerkgesteld in een Gents ziekenhuis en de vrouw van Ruud Vormer.

Zij brengt bij Het Laatste Nieuws verslag uit van hoe het er in haar ziekenhuis aan toe gaat in tijden van corona. Daarbovenop is het jongste zoontje van Vormer en America in het ziekenhuis opgenomen.

"Ons kleinste vriendje is opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft een kleine longontsteking en mogelijk functioneert zijn immuunsysteem niet goed. De dokters, mijn collega's, doen er alles aan om erachter te komen waarom het nog altijd vrolijke ventje voor de zoveelste keer in het ziekenhuis is beland", zei America bij HLN.

Voorts apprecieerde ze het initiatief van KAA Gent. "Prachtig van hen om tablets te schenken aan de ziekenhuizen. Eén van onze verpleegkundigen is een grote fan van KAA Gent. Als Club de volgende keer tegen Gent speelt en er is publiek toegelaten, dan mag hij mijn kaart hebben. Ik breng toch nooit geluk als het tegen Gent is."