De Top- & Floptransfers van KRC Genk: winterhuurling werd de strafste transfer, recordaankoop stelde teleur

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van de verderzetting van de competitie of van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen. Vandaag: KRC Genk.

De landskampioen van vorig seizoen heeft de verwachtingen niet kunnen inlossen. Genk meende klaar te zijn met zijn huiswerk bij het begin van het seizoen, maar onderschatte het vertrek van de sterkhouders zoals Malinovskyi en Trossard. Met het binnenhalen van heel wat jeugdig talent was het lang zoeken naar een evenwicht. TOP De enige echte toptransfer deed Genk in de winter. Bij Anderlecht haalden ze Thomas Didillon weg en die ontpopte zich in korte tijd tot puntenpakker. De Fransman hield de jonge Gaetan Coucke achter zich, die zich eerder wisselvallig toonde. Normaal gezien was het niet de bedoeling om Didillon te houden, maar nu overwegen ze het toch sterk, gezien zijn prestaties. Opmerkelijk, want naast Coucke keren ook Vukovic en Vandevoordt terug uit blessure. Jackers ligt ook nog onder contract bij Genk, maar voor hem vinden ze wel een oplossing gezien de interesse. Na Didillon is het al wat verder zoeken naar uitblinkers. De 20-jarige Carlos Cuesta durven we wel vernoemen. De Colombiaanse centrale verdediger deed het bijzonder goed en verwierf zelfs een vaste basisplaats. Paul Onuachu maakte in bepaalde wedstrijden ook wel indruk, maar enkel als hij alleen in de spits stond. De samenwerking met Samatta was er bijvoorbeeld nooit. FLOP Die zijn wel wat talrijker. Van recordaankoop Theo Bongonda werd bijvoorbeeld meer verwacht. Mede door blessures kwam die nooit in zijn ritme en werd nooit een waardige vervanger voor Trossard. Vijf goals en vier assists, maar niet voldoende gezien zijn talent. Genk legde ook veel druk op de jonge talenten. Ianis Hagi en Benjamin Nygren werden aangekondigd als jongens die dit seizoen al iets zouden betekenen, maar Hagi vertrok met Nieuwjaar al richting het Schotse Rangers, waar hij zich wel liet opmerken. Wie respijt krijgt: Benjamin Nygren. De aanvaller is nog maar 18 en mocht enkel de twee eerste wedstrijden van het seizoen spelen.