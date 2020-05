'Storck gaat niet in België aan de slag en bereikt akkoord met verrassende club'

Bernd Storck verrichte een klein wonder door Cercle Brugge in eerste klasse te houden. Groen-zwart wou verder met de Duitse mirakelman, maar hijzelf koestert hogere ambities dan Cercle kon vooropstellen.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Storck een akkoord bereikt met zijn toekomstige werkgever. Het zou om het Slowaakse DAC gaan. Wie horen we u al zeggen? Dunajska Streda is een topclub in Slowakije met veel Hongaarse invloed die aan een bijzondere opmars bezig is.

Vorig jaar kende de club een topseizoen en eindigde het tweede achter kampioen Bratislava. Het heeft een modern stadion, een geweldig trainingscomplex en de nodige financiële middelen.

Het voorstel van de Slowaken zou financieel dan ook erg interessant zijn. Bovendien kan de Duitser bij DAC zijn Europese ambities gaan waarmaken. Vorig seizoen sneuvelde de Slowaakse topclub in de voorrondes van de Europa League tegen Atrimos.