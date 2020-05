Groot gevoel van onrechtvaardigheid bij Beerschot-supporters: "Van mij mogen alle Europees spelende clubs er in de eerste ronde uitgaan!"

Er is een soort van gelatenheid opgetreden bij de fans van Beerschot na de beslissingen van vrijdag: "Dit is al de derde keer dat ze ons zoiets lappen, je wordt eraan gewend", zucht Johan Peeters, voorzitter van supportersclub 'De Mauve Geschelpte'. Hij vertolkt de mening van heel wat fans.

Johan, hoe heb je die beslissing van vrijdag geplaatst?

"Met heel veel vraagtekens en oprechte verwondering. Het is weer een serieuze poppenkast geworden. We voelden de bui wel al hangen sinds donderdagavond. Pas op, het is logisch dat die match OHL-Beerschot nog gespeeld wordt, daar discussiëren we niet over. Maar het was weer met twee maten en gewichten."

We vermoeden dat we wel weten wat je bedoelt...

"Wij moeten nog spelen, maar Waasland-Beveren mag zijn kansen niet meer verdedigen. AA Gent is de grootste winnaar van heel dat spel, want zij konden op de laatste speeldag nog hun tweede plaats verliezen. En wie zegt dat het niet zo zijn geweest? W-B ging er alles aan doen om te winnen en dan konden Charleroi en Antwerp nog over hen. Maar die matchen moeten niet gespeeld worden... Nee, enkel OHL en Beerschot."

Frustraties genoeg duidelijk?

"Als je nu alles ziet naar boven komen. De dreigementen van geen recht op compensatie, geen tv-geld voor de komende drie jaar als er toch voor 18 ploegen was gegaan... Dat zorgt voor de nodige frustraties binnen de Beerschot-familie. Dit is de derde keer dat ze ons iets lappen hé. Eerst toen we kampioen werden in derde klasse en ze die tussenreeks van 1ste amateur bedachten. Vorig seizoen dan heel de klucht met KV Mechelen en nu dit. Dan hang je wel even tegen de touwen, maar wij komen terug naar boven. De wil is er om er vol voor te gaan. Ook mooi hoe de club ermee omgaat. Heel sereen en ik denk dat dat de goeie manier is."

Hoe kijk je dan nu naar het Belgisch voetbal?

"Het bewijst hoe door en door rot het Belgisch voetbal is. Echt waar, van mij mogen de Rode Duivels er in de poulefase uitgaan en mogen alle Europees spelende clubs er in de eerste ronde ook uit. Het kan mij niet meer schelen. Naar de Belgische competitie kijken voelt alsof je naar iets kijkt dat geregisseerd wordt. Dat merken wij al jaren, maar nu komt het pijnlijk tot uiting. Bij iedereen zal intussen de euro wel gevallen zijn."

Dan verwijs je naar alle achterkamerpolitiek en het gelobby?

"Tja, als je hoort dat onder meer Zulte Waregem zijn kar keert uit schrik om te degraderen... Moet je dan nog topsport beoefenen? Dat Westerlo zou overgaan, zou helemaal van de pot gerukt zijn. Nergens in het reglement staat dat die nog kans maakten. En als je dan ziet dat dat voorstel uit 1B komt..."

Nu goed, jullie staan er nog steeds goed voor met de 1-0 uit de heenmatch.

"Ja, maar waar gaan we die match spelen en wanneer? Los het maar op hé. Het vertrouwen in de Pro League is helemaal weg. Da 's een clubje met twee petten op. Als ze echt iets hadden willen doen om het Belgisch voetbal beter te maken, was het nu het moment geweest."

De verontwaardiging was bij de meeste waarnemers ook wel groot.

"Ja, maar dat gaat binnen een paar dagen wel gedaan zijn. Je zag het ook met KV Mechelen. Vandaag in de krant werd er al meer aandacht besteed aan die matchen zonder publiek in Duitsland... Dan weet je het wel."