Venanzi geeft meer uitleg over inbreng van Fellaini en Witsel: "Ze doen het uit winstoverweging naast de liefde voor de club"

Bruno Venanzi, voorzitter van Standard, heeft in een interview op de eigen sociale media meer uitleg gegeven over het stadionproject en de rol van Marouane Fellaini en Axel Witsel daarin.

Venanzi verklaart hoe de constructie in elkaar zit. "Het stadion was technisch gezien niet van Standard, we leasten het alleen. Dus wat we gedaan hebben om het stadion in handen te krijgen, is de leasing proactief stopzetten. We hebben zo de leasing afgekocht. Dat had een natuurlijk een prijs, wat vorig jaar een invloed had op de rekeningen van Standard."

"Maar we hebben als club het stadion teruggekocht om het te kunnen doorverkopen aan de Immobilière, een immo die we iets meer dan twee jaar geleden hebben opgericht, met onder andere Axel Witsel als aandeelhouder. Hierdoor zal de Immobilière investeerders kunnen vinden om de veranderingen aan het stadion te kunnen verwezenlijken."

Er zijn heel wat plannen: tribune 2 wordt volledig afgebroken om de hoeken dicht te maken, er komen parkings, een supermarkt, een business center... "Voor een project van deze omvang, spreken we over een bedrag van 100 miljoen euro waarvoor we een beroep doen op verschillende investeerders.”

Fellaini en Witsel investeerden volgens Venanzi dus in een project dat op de duur winst moet opleveren. "Het is een investering die rendabel en concreet is en zowel Axel als Marouane interesseert. Het is de club van hun hart, dat voegt nog iets sentimenteel toe aan hun investering, maar natuurlijk doen ze het ook uit winstoverwegingen naast de liefde voor het project."