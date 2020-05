'Spaanse sportkrant richt blik op Ajax en linkt sterkhouder van Anderlecht aan verhuis naar Amsterdam'

Hendrik Van Crombrugge en RSC Anderlecht onderhandelen momenteel over een nieuw contract. Toch blijft de doelman de interesse aantrekken. AFC Ajax is (opnieuw) concreet.

Het is Marca dat met het nieuws op de proppen komt. Valencia CF is namelijk in onderhandeling met André Onana, waardoor AFC Ajax op zoek moet naar een nieuwe doelman.

De Ajacieden komen op die manier opnieuw bij Hendrik Van Crombrugge uit. De doelman liet eerder al weten dat hij bij RSC Anderlecht wil blijven, maar in het geval van een goed bod zal paars-wit misschien toch overstag gaan.

Nu wel titularis?

Van Crombrugge weigerde enkele seizoenen geleden al een aanbod van Ajax. De doelman kon destijds als invallersdoelman na Onana tekenen. Deze keer zoeken de Amsterdammers wel naar een titularis.