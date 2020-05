Club Brugge gelinkt aan Afrikaans goudhaantje met een naam die klinkt als een klok

Jan Breydel is doorheen de jaren het walhalla voor de Afrikaanse voetballer geworden. Met Dennis en Diatta beschikt blauw-zwart ook nu over puur goud. De Bruggelingen lijken ook komende zomer opnieuw die kaart te trekken.

Volgens Breaking The Lines zou Brugge namelijk wel eens de volgende bestemming kunnen worden van Victorien Adebayor. Dat is een aanvallende middenvelder die afgelopen seizoen indrukwekkende statistieken liet noteren bij zijn club Inter Allies in de Ghanese competitie.

De 23-jarige Nigerees was goed voor 12 goals en 13 assists. Het Afrikaanse medium ziet in Adebayor een geknipte vervanger voor Dennis of Diatta. Met FC Basel is er echter ook concurrentie op de kust voor blauw-zwart.

Zijn naam heeft de Afrikaanse parel alvast mee. Emmanuel Adebayor was een legendarische Togolese spits die vooral bij Arsenal furore maakte, maar later ook nog uitkwam voor onder meer Manchester City, Real Madrid en Tottenham.