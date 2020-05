'Ex-assistenten van Leko staan dicht bij Antwerp, oplossing voor T2 Wim De Decker in de maak'

De technische staf van Antwerp voor volgend seizoen is nog niet compleet. Ivan Leko zette zijn kribbel onder een tweejarig contract, maar wacht nog op assistenten.

Zijn ex-assistenten bij Club Brugge, Edward Still en Rudy Cossey, staan volgens Het Laatste Nieuws dicht bij een overgang naar Antwerp Ivan Leko. De Kroaat wou het duo waar hij in 2018 de landstitel mee veroverde ook meenemen tijdens zijn job bij Al-Ain.

Wat de gevolgen zouden zijn voor de huidige technische staf van de Great Old moet nog blijken. Voor keeperstrainer Vedran Runje en physical coach Peter Catteeuw verandert er wellicht niets.

Dan is er minder zekerheid omtrent de situatie van Wim De Decker. Hij was de voorbije drie jaar de rechterhand van Laszlo Bölöni en loodste Antwerp in 2017 naar eerste klasse. Volgens HLN staat hij open voor verschillende functies, op of naast het veld. Dit weekend wordt er witte rook verwacht.