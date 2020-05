Wilmots wil in België enkel terugkeren bij Standard, maar wil Standard Marc Wilmots wel?

Bij Standard weten ze nog niet wie er trainer zal zijn volgend seizoen Huidig coach Michel Preud'homme moet de knoop nog doorhakken Het is al wel zeker wie het niet wordt: Mazzu en Wilmots, de twee favorieten van afgelopen week

Felice Mazzu ontkende al snel de geruchten over een eventuele positie bij Standard. Zondag tekende Mazzu bij 1B-club Union dus die piste is gesloten.

Marc Wilmots werd eerder al genoemd bij Antwerp, maar de ex-bondscoach meldde dat hij in België enkel Standard wil coachen vanwege zijn verleden bij de club. Maar volgens HNB is WIlmots geen optie voor het Luikse bestuur.

Na zijn periode als Belgisch bondscoach, werd Wilmots trainer van Ivoorkust en Iran. In België was hij in 2004-2005 coach van STVV.