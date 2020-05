Steven Defour miskijkt zich op fietstochtje door Vlaamse ardennen

Een tocht van zo'n 120 kilometer werd heb, door de Vlaamse ardennen. Welke beroemde heuvels allemaal beklommen zijn geweest, is niet helemaal duidelijk. De finish wel, namelijk op de beroemde Muur van Geraardsbergen. Op zijn Strava lezen we dat hij de rit afmaalde aan een gemiddelde van 26km/u en meer dan 1500 hoogtemeters overwon.

En wat heeft Defour geleerd van de fietstocht? Dat de Vlaamse ardennen toch een tikkeltje zwaarder zijn dan gedacht. Zijn 'wow'-caption spreekt boekdelen, zeker met de hashtag erachter waarin hij zegt dat hij ongelooflijk veel respect heeft voor wielrenners.

Wanted to test the hills on the Tour of Flanders.. wow 😅#massiverespectforthecyclists pic.twitter.com/o1PhzVQOOA