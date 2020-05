Kortrijk lokte veel meer volk naar het Guldensporenstadion en legt zichzelf nog een veel hoger doel op

Voorzitter Joseph Allijns deelde op Twitter de resultaten mee van de toeschouwersaantallen van het voorbije seizoen. Die aantallen liggen hoger dan het voorbije seizoen. Voorzitter Joseph Allijns maakte de cijfers op Twitter bekend.

"In het seizoen 2019/20 waren er 22% meer toeschouwers dan het seizoen voordien", maakte Allijns de stijging bekend. De voorzitter wil dat de Kerels die evolutie voortzetten en hij legt nog een veel hoger doel op.

...@kvkofficieel in het seizoen 2019-2020 waren er 22% meer toeschouwers dan het seizoen voordien! Erg positieve evolutie. De gemiddelde bezettingsgraad is nu 75%. Ambitie is over max 2 jaar naar gemiddelde te groeien van 92 %.