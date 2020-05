De trainerscaroussel in de JPL: oase van rust Zulte Waregem vs. de kerkhoven van Waasland-Beveren en Standard

De trainersstiel is niet de meest zekere. De ene dag kan je de held zijn en de volgende sta je alweer op de keien. Ook in België wordt er vaak van trainer gewisseld. Maar hoe verhoudt ons land zich ten opzichte van buitendlandse competities en hoe zit het met de Belgische clubs onderling?

Voetbalobservatorium CIES berekende hoeveel trainers elke club in dienst had van 2015 tot en met 2019, over vijf jaar dus. België scoort op dat vlak gemiddeld in vergelijking met de 30 andere onderzochte UEFA-landen. Op vijf jaar tijd had een Belgische eersteklasser gemiddeld 4,3 trainers (drie opeenvolgende matchen of meer, nvdr.).

In de Cypriotische competitie zijn coaches veel minder zeker van hun baan. Daar stonden per club de voorbije 5 jaar gemiddeld 6,6 trainers aan het roer. De Zweedse competitie is het andere uiterste met gemiddeld 2,6 trainers. De gemiddelde levensduur van een trainer bij een club, wereldwijd, was 40 matchen.

Standard en Waasland-Beveren

CIES maakte ook de balans op van de onderlinge verhoudingen in de Jupiler Pro League. Alleen de clubs die sinds 2015 onafgebroken op het hoogste niveau actief zijn komen in aanmerking. Daaruit blijkt dat Waasland-Beveren en Standard het vaakst wisselden van coach. Maar liefst negen keer. Bij W-B bedraagt de levensduur van een trainer gemiddeld 20,7 competitiewedstrijden, bij de Rouches 21,7.

Moeskroen, Anderlecht, KV Oostende en KV Kortrijk wisselden zeven keer van coach en ook bij deze clubs hield een trainer het gemiddeld minder dan 30 speeldagen vol.

Zulte Waregem en Francky Dury

Van de 766 onderzochte ploegen zijn er 30 die met slechts een coach werkten van 2015 tot en met 2019. Zulte Waregem is er daar een van. Francky Dury is er sinds eind 2011 aan de slag.

Charleroi had sinds 2015 met Mazzu en Belhocine twee coaches. Club Brugge drie met Preud'homme, Leko en Clement. KAA Gent en Racing Genk hadden de voorbije vijf jaar respectievelijk vier en zes verschillende trainers.