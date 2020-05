(Exclusief) Gratis, Belgisch en de drang om zich opnieuw te bewijzen - Corentin Fiore zoekt onderdak in 1A of 1B

Vorige zomer maakte Corentin Fiore zijn rentree in de Jupiler Pro League nadat hij in 2018 Standard verliet voor Palermo. Hij kwam terecht bij Cercle Brugge, maar dat avontuur was van korte duur.

In 2018 verliet Corentin Fiore de club van zijn hart en ging hij aan de slag bij Palermo. De Italiaanse club ging vorig jaar failliet en zo kon Cercle Brugge hem gratis wegplukken. Hij bleef er maar een half jaar, want onder Bernd Storck kwam hij er niet meer aan te pas. Hij ruilde de Vereniging in voor Teramo in de Serie C. Ook maar voor zes maanden, want volgend jaar wil de linksachter terugkeren naar België.

"Ik heb flink wat tegenslag gehad. Als Palermo niet failliet was gegaan, dan zou ik er nu nog hebben gezeten. En in Italië is de overstap van Serie B naar Serie A snel gemaakt. Bij Cercle Brugge ging alles goed tot Bernd Storck er neerstreek en er allerhande wijzigingen doorvoerde. Dan ben ik maar teruggekeerd naar Italië. Ik tekende voor een half jaar bij Teramo en na mijn verjaardag (24 maart) werd een tweejarige optie gelicht. De voorzitter wou me graag, maar door het coronavirus wijzigden de plannen. Ik kreeg alleen de eerste 12 dagen van maart betaald en daarna niets meer. Daarbovenop is er geen technische werkloosheid in Italië", vertrouwt Fiore ons toe.

De 25-jarige linksachter weet waar hij zijn carrière wil verderzetten. "Ik wil terugkeren naar België en me daar settelen. Ik ben sinds kort vader en ik wil dicht bij mijn familie zijn. De Serie C heeft hier misschien niet de beste reputatie, maar het is een goede competitie. Ik wil me bewijzen. Ik weet wat ik waard ben en ik weet dat ik nog vooruitgang kan boeken. Ik ben gratis, Belgisch en op zoek naar een club die vertrouwen in me heeft. Bovendien wil ik weer naar mijn oude plek: centraal in de defensie. Bij Standard hebben ze me op de linksachter gezet. Ik ben dus polyvalent, maar ik wil vooral opnieuw plezier beleven."

Tegen 1B zou Fiore niet meteen nee zeggen. "Ik ben niet gulzig. Opnieuw meedraaien op het hoogste niveau in België zou top zijn, maar het niveau in 1B is ook goed. Stabiliteit zou me goed doen. Felice Mazzu is ook naar Union gegaan na Charleroi en Genk gecoacht te hebben. Dat bewijst dat je door een mooi project soms opnieuw de smaak te pakken kan krijgen. Soms krijg je klappen in het voetbal en dan moet je terugslaan", besluit Fiore.