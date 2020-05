Coucke ligt soms wakker van kritiek: "In twee jaar Anderlecht meer over me gekregen dan in al die jaren met al mijn bedrijven"

Marc Coucke was dinsdagavond te gast in Gerd Late Night en sprak daar uiteraard ook over Anderlecht en de afwikkeling van de competitie. "Het is spijtig, we begonnen net te winnen", zei de voorzitter van paars-wit.

De stopzetting van de competitie zorgt ervoor dat Anderlecht voor het tweede jaar op rij geen Europees speelt. "Voor Anderlecht was het spijtig dat het seizoen beëindigd werd, want we begonnen net te winnen", lachte Coucke.

Al waren het 2.000 fans

"Maar dat zijn keuzes die je moet maken. Nu hebben we de tijd om het nieuwe seizoen echt goed voor te bereiden. Ik denk dat we daarbij een manier moeten zoeken om toch een beperkt aantal toeschouwers toe te laten. Zelfs al zijn het maar 2.000 fans, dat is beter dan nul."

"Ik denk dat het voetbal toch zoiets moet doen, om toch een minimum aan beleving te hebben. Maar het zullen uiteindelijk de virologen zijn die daarover moeten beslissen", beseft Coucke.

Ook de kritiek op zijn persoon kwam aan bod. "Soms lig ik daar wel wakker van", gaf hij toe. "Ik kan heel veel verdragen, maar soms gaat het wel heel ver. Er verschijnen wel eens zaken die totaal niet waar zijn. Dan weet ik dat er andere belangen spelen. "Maar het hoort erbij. Voetbal is iets emotioneels. Ik heb in twee jaar Anderlecht al meer over me heen gehad dan in heel mijn carrière met al mijn bedrijven samen."