Standard gaat aankoopoptie lichten... op speler die nog niet debuteerde

Hij speelde nog geen enkele minuut, toch zal Standard de aankoopoptie in het huurcontract van Moussa Sissako lichten.

Het Nieuwsblad weet dat Standard overtuigd is geraakt van de Malinese verdediger. De 19-jarige Sissako werd sinds januari gehuurd van PSG. De bedoeling was dat de verdediger ging dienen als wisselspeler, maar verder dan vijf wedstrijden op de bank kwam hij niet.

Sissako werkte zijn wedstrijden af bij de beloften van de Rouches. Daar wist hij wel indruk te maken en dus heeft Standard besloten de aankoopoptie te lichten.

Bij Standard houden ze vooral rekening met een vertrek van Zinho Vanheusden. De verdediger kan wat geld in het laatje brengen. Geld dat broodnodig is in Luik. Met de aankoop van Sissako zou slechts 400.000 euro gemoeid zijn. De jonge verdediger moet als vervanger dienen voor Vanheusden.