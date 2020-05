Beerschot komt tussen in belangrijk dossier bij het BAS

De Algemene Vergadering van de Pro League twee weken geleden heeft heel wat stof doen opwaaien. Niet alleen bij de ploegen van 1A, maar ook bij die van 1B.

Waasland-Beveren trok dan ook meteen naar het BAS. Ze zijin het niet eens met de beslissing van de Pro League dat ze moeten degraderen en willen via het BAS een andere beslissing afdwingen. Hun eis varieert tussen een competitie met 18 ploegen zonder dalers en met 2 stijgers, tot een annulering van deze jaargang.

Als reactie daarop is Beerschot nu vrijwillig tussengekomen in de procedure van het BAS in het dossier van Waasland-Beveren. Beerschot doet dat naar eigen zeggen "om z'n rechten te laten gelden". Ze zullen alleszins alles nauwlettend in de gaten houden. Voorlopig moeten Beerschot en OH Leuven nog de returnwedstrijd van de promotiefinale spelen, maar de uitspraak van het BAS kan daar verandering in brengen.

Een nietigverklaring van de competitie betekent dat er geen sijgers of dalers zijn, iets dat Beerschot zal willen vermijden aangezien ze dan met zekerheid naast promotie zullen grijpen.